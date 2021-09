Ligue 1 : Le PSG reçu 5 sur 5

Le PSG réalise un début de saison en Ligue 1 parfait. Pour la 5ème journée de Ligue 1, le club de la capitale a battu Clermont Ferrand sur le score de 4 buts à 0.

Sans ses sud-américains dont Lionel Messi, le Paris-Saint-Germain a pu compter sur ses milieux de terrain comme Ander Herrera auteur d'un doublé (19', 30'), Gana Gueye buteur à la 64' et bien entendu sur un Kylian Mbappé titulaire et qui a marqué son 4ème but de la saison (59').

Cette victoire permet au PSG de continuer son parcours sans faute, 15 points en 5 matchs et une première place au classement. (20h45

Prochain match en championnat, le dimanche 19 septembre (20h45) face à Lyon mais avant cela Paris joue à Bruges mercredi en Ligue des champions.

Le fait du match

C'est un fait d'avant match qui a fait parler la sphère parisienne. Le club de la capitale a décidé de changer la musique d'entrée des joueurs.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Adieu Phil Collins, bienvenu à DJ Snake, star mondiale natif du Val d'oise fan du PSG et