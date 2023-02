Ligue 1 : le PSG renoue avec la victoire à Montpellier (1-3), Mbappé sort blessé

Deux buts refusés pour hors-jeu, deux pénaltys ratés et deux joueurs blessés. Malgré sa victoire 3-1 à Montpellier, le Paris Saint-Germain a vécu une drôle de soirée ce mercredi au stade de la Mosson, lors de la 21ème journée de Ligue 1. Le PSG renoue avec le succès en championnat après son match nul concédé face à Reims (1-1) et sa défaite à Rennes (0-1) grâce aux premiers buts de Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery sous le maillot parisien et au neuvième de Lionel Messi cette saison en Ligue 1.

ⓘ Publicité

Il a fallu attendre la deuxième mi-temps pour voir les Parisiens prendre l'avantage, après 50 premières minutes surréalistes. Kylian Mbappé a raté deux pénaltys coup sur coup (8', 10') avant de sortir sur blessure (20'). Sergio Ramos a lui aussi regagné les vestiaires avant la mi-temps, touché après un choc avec Kouyaté (30'). Lionel Messi s'est lui vu annuler un but pour une position de hors-jeu (33'), tout comme Achraf Hakimi, pourtant auteur d'une frappe sublime dans la lucarne (52').

Warren Zaïre-Emery plus jeune buteur de l'histoire du PSG

C'est donc finalement le milieu espagnol Fabian Ruiz qui a débloqué la rencontre, à l'affût après deux arrêts de Lecomte devant Hakimi puis Ekitike (55'). Lionel Messi a doublé la mise moins de vingt minutes plus tard sur une subtile frappe piquée (72'). Le Paris Saint-Germain, globalement rassurant, s'est quand même fait peur en fin de match, après la réduction de l'écart d'Arnaud Nordin sur une perte de balle de Juan Bernat (89'). Avant que le titi d'or 2022 Warren Zaïre-Emery ne vienne clore les débats et ne devienne le plus jeune buteur de l'histoire du PSG.

C'est la première victoire du PSG à l'extérieur en championnat depuis la 14ème journée à Lorient (0-2) . Les Parisiens en profitent pour reprendre cinq points d'avance en tête du classement. Le RC Lens s'est effectivement incliné à domicile face à l'OGC Nice (0-1). L'Olympique de Marseille prend la deuxième place après son succès à Nantes (0-2 ).

loading

loading