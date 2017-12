Ligue 1 - Le PSG retrouve le chemin de la victoire face à Lille (3 buts à 1)

Hémorragie de défaites stoppée pour le PSG. Ce samedi, Paris a battu Lille 3 buts à 1 à l'occasion de la 17ème journée de Ligue 1. Paris, leader, reprend 12 points d'avance sur Lyon qui joue dimanche à Amiens (15h).

Paris respire un peu mieux après ce match de la 17ème journée de L1. Malgré une prestation loin d'être stratosphérique, les Parisiens sont venus à bout d'une équipe lilloise bien en place mais pas très mordante offensivement. C'est Di Maria qui a ouvert la marque à la 28ème minute de la tête sur un très bon service de Mbappé (1-0). En deuxième mi-temps, Paris enfoncé le clou avec un très joli travail de Verratti, Cavani, Di Maria conclu par Pastore (50', 2-0). La suite, c'est un PSG qui ronronne et qui se fait suprendre par El Ghazi à la 88ème (2-1). Sur la dernière action, un corner avec la montée du gardien lillois Mike Maignan, le PSG récupère le ballon et la fusée Mbappé file au but ... pour pousser le "cuir" dans une cage vide. Avec ce succès, Paris reprend sa marche en avant en tête de la L1. Prochain match dés mercredi en coupe de la ligue (8èmes) face à une vieille connaissance ... Strasbourg.