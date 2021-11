Ligue 1 : le PSG s'impose 3 à 1 face à Nantes

Le PSG a battu Nantes 3 buts à 1 ce samedi soir lors de la 14è journée de Ligue 1. L'ouverture du score ne s'est pas faite attendre. Dès la deuxième minute, Kylian MBappé détourne un tir de Paredes et envoie le ballon au fond des filets nantais.

La moitié de la première période s'est jouée dans un épais nuage de fumée qui a mis du temps à se dissiper, dû aux fumigènes des supporters. Aucun autre but ne sera marqué jusqu'à la pause, malgré une large domination parisienne.

Un début de deuxième mi-temps difficile

Durant la deuxième mi-temps, devant un virage Auteuil survolté pour son 30è anniversaire, Keylor Navas écope d'un carton rouge après un choc avec Ludovic Blas. Neymar sort et Navas est remplacé par Sergio Rico.

A la 76è minute, désavantagés numériquement, les parisiens encaissent un but de l'attaquant nantais Randal Kolo Muani. Les Canaris reviennent à 1 partout.

La délivrance signée Messi

Quelques minutes plus tard, à la 82è minute, le défenseur nantais Dennis Appiah marque contre son camp en lobant son gardien. Le PSG reprend la tête de la course.

A la 87è minute, Lionel Messi met le feu au Parc des Princes en inscrivant le troisième but parisien, son premier but en ligue 1, servi par Kylian Mbappé. Au final le PSG l'emporte 3 buts à 1 sur Nantes et conforte sa première place au classement de Ligue 1.

