Ligue 1 : Le PSG s'impose à Auxerre 1-2 et s'offre quasiment le titre...

Entame parfaite avec un doublé de Kylian Mbappé en 2 minutes. Un premier but de cador à la 5ème minute sur une jolie frappe après 2 crochets dans la surface et un second sur un tir enroulé du droit sans contrôle à l'entrée de la surface (0-2). 28 buts pour Kylian, le meilleur buteur de Ligue 1. Le PSG qui aurait pu ou du enfoncer le clou lors de cette première mi-temps...

Car comme souvent au retour des vestiaires le PSG est aux abonnés absents et dès la 50ème minute les auxerrois réduisent le score grâce à une frappe de Sinayoko qui passe sous le ventre de Donnarumma (1-2). Gigio qui sera obligé de s'employer pour qu'Auxerre n'égalise pas. Jusqu'au bout Paris ne sera pas serein et n'offrira rien d'autre qu'un jeu poussif...

Grâce à cette victoire le PSG est champion à 99,9% avec 6 points d'avance sur Lens avant les deux dernières journées. En attendant de fêter ce 11ème titre historique, les parisiens se rendront à Strasbourg samedi prochain. Match à vivre dès 20h30 sur France Bleu Paris

