Le PSG continue de planer sur la Ligue 1. Quatre jour après leur faux-pas européen mercredi contre Naples (2-2), les Parisiens n'ont pas laissé le doute s'installer. Comme lors de leur dix dernières sorties en championnat, ils ont empoché les trois points dimanche soir dans un Vélodrome volcanique. Une victoire 2-0 acquise en seconde période, alors que le club de la capitale affichait une composition inédite au coup d'envoi.

Sanction disciplinaire

Déjà privé de Thiago Silva, Cavani (blessés) et Kimpembe (suspendu), Thomas Tuchel avait décidé de se compliquer la tâche pour son premier "clasico". L'entraîneur allemand, qui n'a pas apprécié le retard de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot à la traditionnelle causerie d'avant-match, a sanctionné les deux cadres en les laissant sur le banc des remplaçants. Un message fort, une décision "difficile mais nécessaire" selon lui. C'est donc Eric Choupo-Moting qui était aligné en pointe, Julian Draxler épaulant Di Maria et Verratti au milieu d'une équipe disposée en... 3-3-3-1.

Après une première période très pauvre en occasions de but, hormis une frappe de Di Maria sauvée sur la ligne par Strootman (45è), Tuchel fit finalement appel à Mbappé. Entré peu après l'heure de jeu, le prodige de Bondy crucifiait Mandanda trois minutes plus tard, après avoir débordé le minot Boubakar Kamara (65è).

Marseille tentait de réagir, et croyait même égaliser à la 86e par Mitroglou, mais l'arbitre avait sifflé juste avant pour une faute peu évidente de Strootman sur Marquinhos, ce qui déclencha la colère des olympiens.

Le PSG allait mettre fin au suspense dans les arrêts de jeu, suite à une contre-attaque de Neymar. Le Brésilien butait sur Mandanda mais Draxler avait bien suivi (90è+5).

Paris égale un record de... 1960

Avec 11 victoires en 11 journées de Ligue 1, le PSG signe le meilleur démarrage dans un championnat européen depuis Tottenham en 1960-1961. Et peut désormais viser la passe de douze. Il faudra pour cela dominer le surprenant dauphin lillois, attendu ce vendredi au Parc des Princes (20h45).