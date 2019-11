Ligue 1 : le PSG s'impose difficilement face à Brest pour la 13e journée

Les footballeurs parisiens se sont imposés dans la douleur face au promu brestois ce samedi soir. Une victoire 2 buts à 1 grâce à un but d'Icardi à cinq minutes de la fin d'un match très décevant. Les Parisiens sont toujours premiers au classement mais peinent à rassurer dans leur jeu.

Paris, France

Le Paris-Saint-Germain s'est imposé difficilement ce samedi soir face à Brest au stade Francis-Le Blé pour la 13e journée de Ligue 1. Une victoire 2 buts à 1 qui s'est dessinée dans les dernières minutes de jeu.

Une victoire dans la douleur

Après avoir mené 1-0 à la mi-temps, par l'intermédiaire de Di Maria, qui marque au passage son cinquième but de la saison, les joueurs de Thomas Tuchel se font rattraper un peu plus de 10 minutes après la reprise avec un but de Samuel Grandsir pour le Stade Brestois.

Il aura fallu attendre la 85e minute de jeu pour voir Mauro Icardi planter un nouveau but, son cinquième depuis le début de la saison, et délivrer un Paris-Saint-Germain trop brouillon et trop fébrile.

On retiendra surtout la victoire face à une équipe qui était invaincue depuis le début du championnat à domicile.

La trêve internationale va faire du bien aux organismes

La trêve internationale va faire du bien aux hommes de Thomas Tuchel, qui retrouveront la Ligue 1 le 22 novembre prochain au Parc des Princes face à Lille. Un match qui s'annonce déjà explosif. Rendez-vous à 20h45, en direct et en intégralité sur France Bleu Paris.