Ligue 1 : le PSG s'impose face à Saint-Etienne (3-1), Neymar blessé

Le froid et la neige n'ont pas refroidi nos Parisiens ce dimanche. Ils se sont imposés face à Saint-Etienne au Stade Geoffroy Guichard, score final 1-3. C'était pour la 15ème journée de Ligue 1. Une rencontre marquée par la première titularisation de Sergio Ramos avec son nouveau club et la sortie sur blessure de Neymar.

Doublé de Marquinhos

Ce sont les Stéphanois qui ont ouvert le score à la 24e minute avec un but de Denis Bouanga, validé par la Var. Les Parisiens arrivent à égaliser à la toute fin de la première mi-temps grâce à un but de Marquinhos. LE PSG qui profite également d'une supériorité numérique après l'expulsion de Kolodziejczak suite à un tacle sur Mbappé. Au retour des vestiaires, malgré de belles occasions, les parisiens peinent à concrétiser. Il faut attendre la 78e minute pour que le PSG se libère avec un but de Di María. Neymar est sorti à la 84e minute sur blessure. Marquinhos inscrit le 3e but à la 90e minute. À noter que Messi a été à l'origine des trois passes décisives.