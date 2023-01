Ligue 1 : le PSG s'impose sans briller face à Angers (2-0)

Lionel Messi de retour après son sacre de champion du monde a inscrit le second but parisien.

Malgré une prestation encore très moyenne et poussive, le Paris Saint Germain a assuré l'essentiel ce mercredi 11 janvier au Parc des Princes et s'impose 2-0 face à Angers, bon dernier du championnat de France, pour cette 18ème journée de Ligue 1. Après le but rapide d'Hugo Ekitike (5'), le PSG a ronronné avant que Lionel Messi ne vienne inscrire son huitième but de la saison. Les Parisiens enchaînent une deuxième victoire après le succès contre Châteauroux (3-1) en 32ème de finale de Coupe de France , et rebondissent en championnat après la défaite à Lens (3-1) .

Le septuple ballon d'or a fait son retour au Parc, sans sifflet, après son titre de champion du monde remporté au Qatar . Christophe Galtier était en revanche privé de Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, qui ont repris l'entraînement ce mercredi, et Marco Verratti, blessé . Mention spéciale pour Nordi Mukiele, qui a délivré deux passes décisives face aux Angevins.

Le PSG champion d'hiver

Bonne opération au classement, puisque le Paris Saint-Germain, toujours leader, reprend six points d'avance sur Lens deuxième et tenu en échec à Strasbourg (2-2). C'est anecdotique, mais avec cette victoire, la 15ème de la saison, le PSG s'offre le titre honorifique de champion d'hiver.

Prochaine échéance en championnat ce dimanche avec un déplacement à Rennes. Les Bretons ont été surpris à Clermont , ce mercredi (2-1).

