LIGUE 1 - Le PSG, sans briller, bat St Etienne 3 buts à 0

Le PSG s'est imposé 3 buts à 0 face à St Etienne, ce vendredi, à l'occasion de la 4ème journée de ligue 1. Paris n'a pas été brillant dans le jeu mais extrêmement efficace. Le club de la capitale est leader du championnat avec un sans faute en début de saison : 4 victoires en 4 matchs.

Le message passé par le PSG ce vendredi au parc des princes est dur pour la L1. Paris ne va pas mettre le feu tous les soirs de match mais Paris même sans bien jouer s'impose sèchement 3 à 0. Face à une équipe de St Etienne extrêmement bien organisée, le PSG en a bavé avant de trouver la lumière. Cavani a pourtant la marque dés la 19ème minute de jeu sur pénalty (1-0) mais ce but n'a pas pu cacher la pauvreté du jeu parisien. En deuxième mi-temps avec un Pastore et un Di Maria aux abonnés absents, Paris marque un deuxième but par Motta après un très beau coup franc de Neymar. Mais finalement, Paris a vu la lumière grâce à la sortie des deux argentins remplacés par Lo celso et Draxler. Deux joueurs qui ont apporté dans le jeu et libéré Neymar qui avec un peu de jeu autour de lui fait des étincelles. Cavani à la 90ème minute de jeu a marqué le 3ème but sur un super service de Thomas Meunier. Avec ce succès 3 à 0, Paris est leader de la ligue 1, le club de la capitale qui va pouvoir désormais se concentrer sur la fin de son mercato qui s'annonce fou.