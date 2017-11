Ligue 1 - Le PSG sans Neymar, du pareil au même

Malgré l'absence de Neymar, le Paris Saint-Germain s'est baladé à Angers (5-0) ce samedi, grâce à un doublé de Mbappé, un doublé de Cavani, et un but de Draxler. Le PSG s'envole en tête de la Ligue 1 avant la suite de cette 12e journée.

Avec ou sans Neymar, c'est le même tarif. Et cette semaine, c'était 5-0. Quatre jours après son éclatante victoire contre Anderlecht en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée du SCO d'Angers ce samedi au stade Raymond-Kopa. Une ouverture du score précoce par Kylian Mbappé (5e), un second but avant le quart d'heure par Julian Draxler (14e)... Et déjà 3-0 à la pause. Les Parisiens ont rapidement tué tout suspense dans ce match, bien trop inspirés pour laisser respirer une équipe angevine qui attendra encore un peu avant sa première victoire à domicile de la saison.

101 buts en L1 pour Cavani

Disposés dans leur 4-3-3 habituel, avec Javier Pastore dans le couloir gauche, les hommes d'Unai Emery ont monopolisé le ballon (69% de possession, 764 passes contre 333) tout en proposant une implacable animation offensive (15 tirs, 7 cadrés). Kylian Mbappé en a profité pour se rassurer, avec un doublé et une passe décisive. Et Edinson Cavani, lui aussi double buteur aux 30e et 60e, a franchi la barre des 100 buts en Ligue 1 (101 précisément). L'Uruguayen revient à la hauteur du Monégasque Falcao à la première place du classement des buteurs (13 réalisations). Mais surtout, le Paris SG reprend le large en tête du championnat, avec 7 points d'avance en attendant le résultat de Monaco face à Guingamp ce samedi soir. Une semaine décidément parfaite avant la trêve internationale. Prochain rendez-vous le 18 novembre contre le FC Nantes au Parc des Princes.