Ligue 1 : le PSG sans Neymar, Kimpembe ni Verratti à Montpellier

Comme tout le monde, le PSG doit parfois choisir ses priorités. Le Paris Saint-Germain joue la Coupe d'Europe et la Ligue 1, veut gagner partout, mais un match de championnat compte "moins" qu'une rencontre de Ligue des Champions. Trois jours après une victoire à Manchester United mercredi, qui rapproche fortement de la qualification, trois jours avant la réception d'Istanbul Basaksehir, qui peut acter cette qualification en 8e de finale, Paris a décidé de laisser plusieurs cadres au repos lors du déplacement à Montpellier. En défense, Presnel Kimpembe, au milieu, Marco Verratti, en attaque, Neymar Jr : un "cadre" par ligne reste à Paris pour cette 13e journée de Ligue 1, malgré le fait que le PSG ne compte que deux points d'avance au classement.

Paris loin d'être serein au classement

À ces joueurs clés mis au repos par le staff, il faut ajouter les absences de Juan Bernat, Pablo Sarabia et Mauro Icardi. L'entraîneur Thomas Tuchel va devoir composer avec cette équipe, lui qui avait poussé un "coup de gueule" après le match nul face à Bordeaux la semaine dernière, reprochant à ses joueurs un manque d'implication en deuxième mi-temps. L'Allemand, en conférence de presse, a tenu à garder ses joueurs sous pression pour ce rendez-vous : avec 25 points, Paris n'a que deux longueurs d'avance sur quatre concurrents, dont Montpellier, qui pourrait passer devant en cas de victoire. L'année dernière, après 12 matchs, Paris avait déjà 7 points d'avance sur son dauphin. Mais la saison n'est pas la même, il y a eu le "Final Eight", des blessures, des matchs à répétition, Paris doit jongler avec ce calendrier et décide donc de laisser au repos trois membres de sa "colonne vertébrale".

Quelle défense ?

Ces absences laissent planer le doute sur la composition d'équipe avec plusieurs questions : Mbappé débutera-t-il, quel dispositif tactique, quelle défense alignée ? L'attaquant star pourrait ne pas jouer l'intégralité du match pour garder en fraîcheur, mais sans Icardi ni Sarabia, Thomas Tuchel n'a pas énormément d'options. Il en a davantage en défense, malgré l'absence de Kimpembe. On a vu Pembélé débuter en défense centrale contre Bordeaux en Ligue 1, avec un malheureux but contre son camp mais une prestation honorable. À droite, Tuchel pourrait reposer Florenzi et laisser sa chance à Dagba. À gauche, on a vu Diallo débuter contre Manchester, Bakker face à Leipzig et Bordeaux, mais Kurzawa est aussi dans le groupe.

À Montpellier, Delort et Chotard absents

Le MHSC lui devra faire sans son buteur Andy Delort, qui a contracté le coronavirus pour la 2e fois en trois mois. Montpellier jouera aussi sans son prometteur milieu de terrain Joris Chotard, souvent entré en cours de jeu cette saison.