Ligue 1 : Le PSG sans pitié pour Nîmes (4-0)

Ce vendredi pour la 7e journée de Ligue 1, le PSG a balayé 4 buts à 0 les crocodiles de Nîmes. Une victoire grâce à un doublé de Mbappé et une première réussie pour Rafinha et Kean. Avec ce succès, Paris passe leader provisoire du championnat.

Sarabia est félicité par Gueye après son but du 4-0 face aux Nîmois

Pour un match d'après trêve internationale, il s'en sera passé des choses dans cette rencontre entre le PSG et Nîmes. Un blessé sérieux Paredes pour le PSG (10'), un expulsé gardois dès la 13e (Landre) avant un festival du gardien nîmois Reynet auteur de 6 parades somptueuses et qui peut aussi remercier ses poteaux (3 pour Paris).

La suite, c'est Paris qui ouvre la marque à la 32e minute par Mbappé sur un service magnifique de Rafinha. A 10, Nîmes a résisté avant de craquer à la 77e, 82e et 88e avec des buts de Florenzi, Mbappé à nouveau et Sarabia. Grâce à ce succès, Paris se place à la première place provisoire de la L1 et peut désormais penser à son match de Ligue des champions mardi face à Manchester United (21h).