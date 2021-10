Ligue 1 : le PSG sans son « météore » Mbappé contre le Losc

Dans une interview récemment donnée au Parisien-Aujourd’hui en France, le capitaine Marquinhos avait qualifié Kylian Mbappé de "météore". Le PSG devra faire sans vendredi soir contre Lille. Le Français est forfait et absent pour un match du PSG, c’est une rareté cette saison.

C’est bien simple, l'international tricolore n’a loupé qu’un seul match et encore, c’était le Trophée des champions justement contre Lille, le 1er août dernier. Depuis, le kid de Bondy a enchaîné : 14 matches, 6 buts et 8 passes décisives.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des statistiques hallucinantes qui rappellent le rôle fondamental du Français, au sein du club de la capitale depuis le début de la saison. Mais l’entraîneur Mauricio Pochettino compte sur un autre génie, l’Argentin Leo Messi, pour faire la différence contre les Dogues.

Kylian est un joueur très important pour notre attaque, mais nous avons des alternatives pour remplacer Kylian, Leo Messi peut commencer un peu plus haut sur le terrain… Un gars qui le connaît plutôt bien, Pep Guardiola, a dit un jour que Leo pouvait jouer 7, 9, 10, 11, 8, 5, bref, Leo c’est une sorte d’élu, qui peut jouer n’importe où sur le terrain.

Messi ne s’est pas entraîné jeudi matin, à cause d’une gêne musculaire, mais l’entraîneur argentin semblait confiant quant à sa participation, l’absence du sextuple Ballon d’Or n’étant qu’une précaution prise par le staff médical. Il pourrait être aligné aux côtés de Neymar et d'Angel Di Maria en attaque.

Des Parisiens revanchards face à des Lillois qui leur ont chipé l’an passé le titre de champion de France et le Trophée des champions. "Lille est une équipe très forte qui a d'excellents joueurs dans son effectif. C'est une équipe qui a mérité son titre. On aurait dû faire beaucoup mieux. On s'attend à un match dur, mais on est prêts mentalement à gagner", a déclaré l'entraîneur parisien lors du point presse.