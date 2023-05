Ligue 1 : Le PSG se balade face à Ajaccio (5-0)

Après 20 minutes de mise en route, Fabian Ruiz a ouvert le score d'un superbe extérieur du pied droit dans la surface bien servi par Danilo en profondeur ( 1-0, 22ème ). Dix minutes plus tard le 2-0 est signé Hakimi qui reprend un ballon repoussé par le gardien corse sur une frappe de MBappé. 2-0 à la mi-temps pour des parisiens appliqués.

Retour des vestiaires parfait avec le 3-0 à la 47ème minute grâce au 25ème but de MBappé en ligue 1. Et doublé pour Kylian à la 54ème sur une reprise atomique qui ne laisse aucune chance au gardien. Le PSG enfonce le clou pour une manita sur un CSC de Youssouf suite à une frappe de Marquinhos. Les expulsions en fin de match d'Hakimi et Mangani suite à une bagarre générale ne viendront pas entacher la victoire des parisiens

Grace à ce net succès le PSG voit le titre se rapprocher en prenant 6 points d'avance sur Lens et pourra se rendre à Auxerre dimanche prochain l'esprit serein.

