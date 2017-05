Ligue 1 - Le PSG, sérieux mais sans le sourire, s'impose face à Bastia 5 buts à 0

Le PSG n'a pas eu à forcer son talent face à la lanterne rouge Bastia ce samedi. Pour la 36ème journée de L1, Paris l'a emporté 5 buts à 0. Un succès qui permet au PSG de sécuriser sa deuxième place et de revenir à égalité du leader Monaco qui a deux matchs en retard.

La pluie, un week-end de 3 jours et un titre de champion de France qui va lui échapper. Le PSG a fait son match face à Bastia, sérieusement mais sans trop forcer et surtout sans trop de conviction. Certes le score est large, Paris a même tapé la barre deux fois, s'est vu refuser un but et a vu Léca le portier corse arrêter un pénalty mais ce PSG ne respirait pas la joie de vivre. Le mode automatique a pourtant suffit à inscrire 5 buts par (Lucas 32', Verratti 35', Cavani 76', Marquinhos 82' et Cavani 88'). Prochain match pour les Parisiens, dimanche 14 mai à 21heures face à St Etienne.