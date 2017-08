Ligue 1 - Le PSG souffle le show face à Toulouse, victoire 6 buts à 2

Festival de buts et d'actions de classe ce dimanche soir au Parc des princes. Pour la 3ème journée de Ligue 1, le PSG de Neymar a fait plier le Toulouse FC 6 buts à 2. Dans cette rencontre, Neymar a fait deux passes décisives et marqué deux buts. Paris est déjà leader de L1.

Pour avoir un beau match, il faut deux équipes et ce dimanche soir le PSG et Toulouse se sont rendus coup pour coup. Les toulousains, qui ont ouvert la marque à la 18' par Gradel, pensaient avoir fait le plus dur mais cette saison le PSG a une armada offensive et il l'a fait voir avec un festival de buts. Neymar à la baguette pour l'égalisation à la 31ème, puis Rabiot pour prendre l'avantage à la 35' (2-1). La suite, c'est Verratti qui se fait expulser à la 69ème pour un deuxième carton jaune. Une expulsion qui a électrisé le collectif parisien qui a marqué 4 buts en 15 minutes (Cavani 75', Pastore 82', Kurzawa 83' et Neymar 90+2'). Paris a fait mal, très mal et voilà le PSG déjà en tête du championnat ex-aequo avec Monaco et St Etienne (9pts). Les verts qui débarquent vendredi au Parc des princes pour le premier choc de la saison.

Les 6 buts du PSG face à Toulouse (6-2) Copier