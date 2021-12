Ligue 1 : le PSG tenu en échec à domicile par l'OGC Nice (0-0)

Cette 16ème journée de Ligue 1 s'est achevée par un match sans but au parc des Princes. Le PSG, avec son ballon d'or Lionel Messi et son meilleur gardien de l'année Gianluigi Donnarumma, n'a pas réussi à trouver la faille contre Nice (0-0).

C'est finalement avant le match que le public du parc des Princes aura pu s'en mettre le plus sous la dent. Au moment où Lionel Messi présentait son 7ème ballon d'or, et Gianluigi Donnarumma, son trophée de gardien de l'année, quelques minutes à peine avant le coup d'envoi de ce match contre Nice. Parce qu'une fois le jeu lancé par le sifflet de l'arbitre, aucun but ne viendra rythmer ce mercredi soir achevé donc par un match nul et vierge (0-0). Les Aiglons obtenant même par intermittence de sérieuses occasions.

Toujours une très large avance au classement

Ce deuxième nul de l'année, et ces premiers points perdus à la maison cette saison, ne marquent pas un immense chambardement sur les hauteurs du classement de Ligue 1. Le PSG reste largement leader du championnat après 16 journées. Le rythme est effréné : 41 points pris jusque là, loin devant l'Olympique de Marseille à 29 unités, même si l'OM compte un match en moins. Prochaine rencontre pour les Parisiens : ce samedi 4 décembre sur la pelouse du Racing Club de Lens.