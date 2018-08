Guingamp, France

Un champion du monde a éclaboussé de sa classe le Roudourou. Ce samedi, en une seule mi-temps Kylian Mbappé a fait basculer une rencontre bien mal embarqué pour le PSG. Mené logiquement en première mi-temps par Guingamp (20' but Roux), les parisiens ont transpiré face à des Bretons très entreprenants. En deuxième période, Paris a changé de visage et fait plier les Guingampais grâce à des buts de Neymar (53' sur pénalty 1-1) et Mbappé (82', 90'). Paris s'est fait peur mais Paris s'impose et se retrouve leader provisoire de L1. Prochain match, samedi 25 août 17heures avec la réception de Angers.