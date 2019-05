Ligue 1 : Le PSG va recevoir son titre devant un Parc des Princes complet

37e et avant-dernière journée de Ligue 1 pour les Parisiens déjà sacrés. Les hommes de Thomas Tuchel reçoivent Dijon. Un match qui doit se conclure par une belle fête au Parc des Princes avec la remise de l'Hexagoal. Le Paris Saint-Germain remporte le 8e titre de champion de France de son histoire.

Paris, France

Le suspense n'est plus vraiment au rendez-vous mais la fête aura bien lieu au Parc des Princes ce samedi. Le PSG accueille Dijon pour l'avant-dernière journée de Ligue 1. Une rencontre sans enjeu pour les Parisiens champions alors que les Bourguignons luttent pour se sauver.  À l'issue de la rencontre, les joueurs de la capitale recevront le trophée de champion de Ligue 1.

"C'est un peu comme un cadeau d'anniversaire, quatre semaines après l'anniversaire" sourit Thomas Tuchel en conférence de presse d'avant-match. L’entraîneur allemand s'attend à une très belle fête au Parc des Princes. "C'est le moment de célébrer le championnat", répète le technicien.

🎙️ @TTuchelofficial : "C'est normal que les joueurs célèbrent ensemble, malgré les suspensions et les blessures."#PSGlivepic.twitter.com/ZWfJuhnhDo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 17, 2019

Les fans vont revivre les meilleurs moments de la saison

Dans un stade à guichets fermés, les hommes de Thomas Tuchel recevront le sixième Hexagoal sous l'ère QSI, le huitième titre de champion de France de l'histoire du PSG. L'équipe a ensuite rendez-vous avec les fans pour communier dans le traditionnel tour d’honneur. Les supporters pourront suivre sur écran géant les plus beaux moments de la saison.

Feu d'artifice en rouge et bleu

En point d’orgue de cette soirée de célébration, la cérémonie s’achèvera par un grand show pyrotechnique appuyé par un son et lumière qui portera haut les couleurs Rouge et Bleu dans le ciel parisien. Une victoire et du spectacle seraient donc bienvenus en cette fin de saison peu palpitante.