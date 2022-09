Ligue 1 : le PSG s'impose à Lyon (0-1) et reste leader du championnat avant la trêve internationale

Le PSG est allé s'imposer à Lyon (0-1), ce dimanche 18 septembre pour la 8è journée de Ligue 1. Lionel Messi, auteur du seul but de la partie, permet aux Parisiens de dompter leur bête noire sous l'ère QSI et de rester leader du championnat avant la trêve internationale.

Passe de Neymar, but de Lionel Messi, et le PSG reste en tête de la Ligue 1 avant la trêve. Les hommes de Christophe Galtier s'en sont remis à leur génie argentin pour aller dompter Lyon (0-1), ce dimanche 18 septembre, au Groupama Stadium, en clôture de la 8è journée de Ligue 1. L'ancien du Barça est allé marquer son 4è but de la saison en Ligue 1 dès la 6è minute, sur une passe de Neymar. L'Argentin a même été à deux doigt de doubler la marque sur un coup-franc sublimement caressé de son pied gauche, mais arrêté par le portier lyonnais Anthony Lopes, en toute fin de match. Cette victoire sur la plus petite des marges permet aux Parisiens de virer en tête de la Ligue 1, juste avant la trêve internationale.

Pourtant les Lyonnais se sont montrés dangereux, notamment en deuxième mi-temps. Ils ont gêné les hommes de Christophe Galtier par un pressing agressif, mais aussi par des contre-attaques qu'Alexandre Lacazette, Karl Toko-Ekambi et consorts n'ont jamais su convertir.