Ligue 1 : le PSG s'incline 2 buts à 1 face à Dijon

Les footballeurs parisiens se sont inclinés face à Dijon, ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. Un revers 2 buts à des Rouge et Bleu dans ce choc des extrêmes.

Paris, France

C'est un PSG assuré de conserver la tête de la Ligue 1 qui a fait le déplacement en Bourgogne, ce vendredi, pour la 12e journée de Ligue 1. Le choc des extrêmes entre Paris, leader, et Dijon, lanterne rouge, a tourné à l'avantage des Dijonnais qui crée la surprise. Victoire des Bourguignons 2 buts à 1.

Sur la seule occasion de la première période pour les Rouge et Bleu Kylian Mbappé a fait trembler les filets dijonnais sur un magnifique service de Di Maria à la 19e minute. Paris a ensuite tenté de gérer mais s'est fait surprendre dans le temps additionnel de la première période sur un ballon repris dans la surface parisienne par Mounir Chouiar.

La pause n'a rien changé

Dès le début de la seconde période les Dijonnais ont doublé la mise grâce au Vénézuélien Cadiz qui s'est joué de la défense parisienne à la 47e minute. Méconnaissable, le PSG n'a jamais réussi à revenir à cause aussi des montants bourguignons. Mauro Icardi a touché la barre et Leandro Paredes le poteau sur une belle frappe. Le DFCO a fièrement défendu et décroche une victoire de prestige.

Pour une place en 8e de finale de Ligue des champions.

Les hommes de Thomas Tuchel retrouveront le Parc des Princes et la Ligue des champions, mercredi soir, avec la réception de Bruges. En cas de succès des Rouge et Bleu, dans ce quatrième match de la phase de poule, Paris serait mathématiquement qualifié pour les 8e de finale de la compétition européenne. En Belgique, lors de la rencontre aller, les Parisiens s'étaient facilement imposés 5 buts à 0.