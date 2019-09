Ligue 1 : le PSG domine Lyon grâce à Neymar

Paris, France

Paris s'est imposé face à Lyon, ce dimanche, pour la 6e journée de Ligue 1. Une victoire 1-0 sur la pelouse lyonnaise. C'est Neymar qui offre la victoire aux Rouge et Bleu sur une action individuelle de grande classe à la 87e minute. Les Parisiens n'avaient plus décroché de succès en terre gauloise depuis 2016.

Les 22 acteurs sont entrés aux vestiaires sur un 0-0 assez plaisant. Paris a mis une vingtaine de minutes à se mettre vraiment dans le rythme mais le collectif s'est ensuite installé côté Rouge et Bleu. Il n'a manqué que quelques centimètres à Choupo-Moting pour ouvrir le score sur un bon centre de Juan Bernat.

L'écart est déjà creusé en tête du classement

Avec ces trois points arrachés en fin de match, le PSG compte déjà trois longueurs d'avance sur les surprenants Angevins, second au classement. Ce succès permet surtout aux hommes de Thomas Tuchel de compter sept points d'avance sur Lyon, présenté comme le principal adversaire des footballeurs de la capitale cette saison en championnat.

Le PSG enchaîne avec la réception de Reims

Pas le temps de souffler pour le Paris Saint-Germain, les hommes de Thomas Tuchel rejouent dès mercredi soir face à Reims. Une 7e journée de Ligue 1 à vivre comme toujours en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Coup d'envoi à 21h00 et là encore, on vous attend pour réagir dans l'après-match jusqu'à minuit.