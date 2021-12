Ligue 1 : Le Racing Club de Lens veut une belle fête avec le PSG à Bollaert

Ce n'est jamais le bon moment pour recevoir le PSG. Sur le plan sportif, c'est vrai que le Racing Club de Lens reste sur trois matchs sans victoire avant cette 17e journée de Ligue 1 et sa défense ne tient pas vraiment le coup avec huit buts encaissés sur ces trois rencontres. Mais ce samedi 4 décembre est un jour de fête à Lens : la Sainte-Barbe, fête des mineurs. Pour l'occasion, le club a sorti un maillot collector, a prévu des animations en tribune. Alors quel que soit le résultat, la réception du leader du championnat sera bien une fête.

La décla : “Si Paris venait à gagner à Bollaert, ce ne serait pas un exploit”

Le gardien lensois, Jean-Louis Leca résume bien le sentiment de tous les adversaires du Paris Saint Germain cette saison. Quand on reçoit le PSG, on ne prévoit pas une victoire, on donne tout, et on voit ensuite. Cette saison, seul Rennes a battu les coéquipiers de Lionel Messi. "On va y aller avec nos idées, mais on n'a aucune garantie" reconnaît l'entraîneur Franck Haise. Après... Il y a quand même des motifs d'espérer, parce que c'est du football. La dernière fois que le PSG était venu à Bollaert, il avait perdu (1-0, but de Ganago), les parisiens aussi sont dans le dur et viennent de concéder un match nul contre Nice. Enfin, Neymar est absent, blessé à la cheville.

Le Joueur : Arnaud Kalimuendo face à ses anciens coéquipiers

Prêté par le PSG l’an dernier au Racing Club de Lens, Arnaud Kalimuendo est revenu à la Gaillette cet été pour continuer son apprentissage et engranger du temps de jeu en Ligue 1. Avec 4 buts en 13 matchs, le début de saison de l’attaquant est satisfaisant. Cependant lors de la déroute à Brest, il s’est fait remarqué par un carton rouge grossier et une suspension contre Angers. Ce soir, il a l’occasion de se racheter devant un stade Bollaert à guichets fermés, et entretenir l’histoire des anciens du PSG qui marquent face à leurs anciennes couleurs.

La stat : 7

7 ballons d'or devraient fouler la pelouse du stade Bollaert ce soir. Lionel Messi est dans le groupe, fraîchement récompensé par le titre de meilleur joueur du monde. Est-ce que ça fait peur aux lensois ? "C'est exceptionnel d'avoir un tel joueur dans notre championnat donc il faut en profiter, je pense que chacun mesure la chance d'affronter un tel joueur" reconnait Yannick Cahuzac. Quand aux supporters lensois, ils sont partagés. Ecoutez le reportage de Sylvain Charley :

Chez les supporters lensois, Lionel Messi ne fait pas forcément l'unanimité Copier

La compo France Bleu Nord :

Leca - Frankowski, Medina, Danso, Gradit, Clauss - Fofana, Doucour, Kakuta - Kalimuendo, Sotoca