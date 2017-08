Ligue 1: le Racing Club de Strasbourg entame son opération maintien à Lyon

Pour son retour dans le monde des grands, le Racing a pour seul objectif de se maintenir en Ligue 1. Il lui faudra faire preuve de beaucoup de caractère et de solidarité dès ce samedi soir à Lyon.

C'était déjà l'objectif affiché en début de saison dernière en Ligue 2, mais cette fois-ci pour son retour dans l'élite, le Racing devrait bel et bien se mêler à la lutte pour le maintien, plutôt que de côtoyer les sommets de la Ligue 1. C'est un autre monde que vont découvrir les footballeurs strasbourgeois, qui ont pour certains connu les joutes du national, il y a un peu plus d'un an à peine.

"En national et en Ligue 2, ça peut aller vite mais il y a du déchet. En Ligue 1, ça va très vite et il n'y a quasiment pas de déchet, prévient l'entraîneur Thierry Laurey. Il faut qu'on réponde présent, je ne veux pas qu'on soit simplement des plots qu'on met en face de l'autre équipe. On se doit d'avoir un minimum de confiance en nos qualités pour nous permettre d'avoir une certaine forme de sérénité et de force."

7 recrues et un état d'esprit

Pour mener à bien cette opération maintien, le Racing compte sur les sept recrues venues pour l'instant renforcer l'effectif (le gardien Bingourou Kamara, les défenseurs Kenny Lala et Pablo Martinez, les milieux de terrain Benjamin Corgnet et Jonas Martin, les attaquants Nuno Da Costa et Idriss Saadi). Mais il entend surtout s'appuyer sur ce qui a fait sa force la saison passée : son état d'esprit quasi irréprochable. "On a un bon groupe, explique le nouveau capitaine Kader Mangane. On va tout donner, ne rien lâcher sur la lancée de la saison dernière."

Apprendre à perdre et à rebondir

Mais pour le promu strasbourgeois, le début de saison s'annonce très difficile, avec trois déplacements lors des quatre premiers matchs de championnat. "Il va falloir se préparer à la défaite, annonce l'entraîneur Thierry Laurey. Quand tu gagnes tout le temps pendant deux ans et que tu vas perdre plusieurs matchs de suite, ça va faire drôle à certains. Par moments on va peut-être se faire ramasser, c'est là qu'il faudra avoir la capacité de rebondir, c'est la clé pour se maintenir".

Lyon vise le podium

Le match de la première journée de Ligue 1 s'annonce corsé ce samedi soir à Lyon, qui a perdu ses cadres (Lacazette, Tholisso, Gonalons, Valbuena) mais fort d'un recrutement ambitieux, l'OL veut remonter sur le podium de la L1. Le nouveau gardien de but strasbourgeois Bingourou Kamara (20 ans à peine) devrait être particulièrement sollicité. "Ca sera souvent comme ça, la défense aura beaucoup de boulot, analyse le portier du Racing. Lyon ça va jouer le top 3 - 4, ils ne sont pas vraiment dans notre championnat, mais on joue tous les matchs pour les gagner, on ne va pas faire les peureux devant les gros".

Près de 2000 supporters du Racing à Lyon

Environ 2 000 supporters alsaciens feront le déplacement ce samedi pour soutenir le Racing au Groupama Stadium de Lyon (59 000 places).

L'entraîneur Thierry Laurey a convoqué un groupe de 18 joueurs pour ce déplacement. Les 7 recrues du club y figurent, mais pas le milieu de terrain Vincent Nogueira, ni le défenseur Abdallah N'Dour, toujours blessé.

Lyon - Racing, c'est à suivre en direct et en intégralité ce samedi soir sur France Bleu Alsace à partir de 19h30 (coup d'envoi de la rencontre à 20h).