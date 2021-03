Ligue 1 : le Racing Club de Strasbourg jouera contre Monaco, sans Sissoko et Aholou

Le Racing sera privé ce mercredi de deux titulaires au milieu de terrain, Ibrahima Sissoko suspendu et Jean-Eudes Aholou, prêté par Monaco et qui ne jouera pas contre l'ASM en vertu d'un accord entre les deux clubs. L'entraîneur Thierry Laurey sera sur la banc, bien remis de ses douleurs au ventre.

Dans la foulée de sa belle performance à Lille (match nul 1-1 chez le leader), le Racing Club de Strasbourg affronte ce mercredi un autre cador du championnat. L'AS Monaco, quatrième de Ligue 1, imprime un rythme d'enfer en 2021. L'ASM a remporté neuf de ses dix matchs de championnat depuis le début de l'année (pour un match nul face à Lorient).

Laurey se souviendra de son 200ème match officiel avec le Racing

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey, qui a bien récupéré de ses douleurs au ventre pour son deux-centième match officiel sur un banc de touche de Strasbourg à Lille ("Je me souviendrai de cette 200ème, j'ai eu un petit problème d'une heure, malheureusement c'était pendant le match, mais rassurez-vous ça va très bien"), aurait sans doute aimé s'appuyer sur la même ossature de joueurs qu'à Lille. Mais il devra faire sans deux de ses milieux de terrain habituellement titulaires, Ibrahima Sissoko et Jean-Eudes Aholou.

Le Racing et Monaco se sont entendus pour qu'Aholou ne joue pas contre l'ASM

Ibrahima Sissoko est suspendu pour une accumulation de cartons jaunes. Tandis que Jean-Eudes Aholou ne jouera pas contre Monaco, qui le prête cette saison au Racing, en vertu d'un accord conclu par les deux clubs. Thierry Laurey devra donc "trouver des solutions" pour pallier ces absences. Dimitri Liénard et Jeanricner Bellegarde pourraient évoluer juste devant la défense.

Face à l'ASM de l'ancien Strasbourgeois Youssouf Fofana, Thierry Laurey indique qu'"il va falloir trouver quelque chose comme on a trouvé contre Lille, une clé dans le jeu, un levier pour poser des problèmes ponctuels ou plus durables à Monaco. Et il faudra éviter que cette équipe nous pose trop de problèmes, parce que si on a trop de problèmes à régler contre Monaco, ça va être difficile".

Racing - ASM, c'est à vivre ce mercredi à partir de 20h30, coup d'envoi à 21h.