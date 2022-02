Ligue 1 : Le Racing Club de Strasbourg jouera contre Nantes sans Gameiro et Aholou

Face à un adversaire nantais en confiance comme lui, le Racing Club de Strasbourg sera privé de plusieurs forces vives ce dimanche à la Meinau. Kevin Gameiro et Jean-Eudes Aholou sont forfaits, Gerzino Nyamsi et Alexander Djiku sont incertains.

Comme face à Montpellier il y a trois semaines, le Racing abordera dimanche son match face à Nantes, un adversaire direct du haut de tableau, avec plusieurs absences.

Au forfait longue durée du défenseur Maxime Le Marchand (dos) et à l'absence de l'attaquant Habib Diallo qui dispute dimanche la finale de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, il faut ajouter les défections sur blessures de l'attaquant Kevin Gameiro et de son milieu de terrain Jean-Eudes Aholou. Les défenseurs centraux Alexander Djiku et Gerzino Nyamsi sont incertains.

Gameiro, l'attaquant en forme, touché au genou

Kevin Gameiro, qui était en grande forme (quatre buts lors des trois derniers matchs de Ligue 1) souffre d'un souci au genou. "On n'a pas d'inquiétude particulière, a expliqué l'entraîneur strasbourgeois Julien Stéphan.Il a beaucoup enchaîné au mois de janvier. On l'avait déjà ménagé la semaine dernière et on pensait que sa récupération serait plus rapide. Mais on pense qu'il pourra reprendre avec le groupe en début de semaine prochaine et préparer le déplacement à Angers".

Jean-Eudes Aholou est lui touché au psoas. Gerzino Nyamsi, qui ne s'est pas entraîné ce mercredi et ce jeudi a une douleur articulaire. Alexander Djiku est malade (mais pas du Covid-19) et il ne s'est quasiment pas entraîné de la semaine.

En revanche, Jeanricner Bellegarde et Moïse Sahi seront de retour.