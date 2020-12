Ligue 1 : avec le Racing Club de Strasbourg, les penaltys à la folie !

Au début de la saison, on a cru à une malédiction. Le Racing avait encaissé un penalty lors de chacun de ses trois premiers matchs de Ligue 1 (à Lorient, face à Nice et à Saint-Etienne). Si l'on y ajoute, ceux concédés face à Metz et à Stuttgart lors de rencontres amicales, les Strasbourgeois avaient même réussi à pousser la série à cinq matchs consécutifs, où ils avaient pris un "péno", avec à chaque fois un fautif différent.

Sept pénos, tous loin de la Meinau

En un peu plus de deux mois, la spirale s'est complètement inversée. Le Racing a inscrit sept penaltys lors de ses cinq derniers matchs à l'extérieur, une folle série commencée à Monaco (Ajorque), poursuivie à Brest (Lala), à Reims (Ajorque), à Montpellier (Lala et Diallo) et enfin ce dimanche à Nantes (Liénard et Ajorque).

"Pour avoir un penalty, il faut déjà être dans la surface, ça veut dire qu'on attaque, se félicite l’entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Après, je trouve que pour les penaltys, les nouvelles règles ne sont pas totalement claires, notamment pour les mains. Mais, si ça tourne pour nous, c'est qu'on provoque les choses. C'est plutôt encourageant."

Quatre tireurs différents

Quatre joueurs différents ont marqué ces sept penaltys : Habib Diallo et Dimitri Liénard à une reprise, Kenny Lala par deux fois et Ludovic Ajorque. Le Réunionnais est celui qui en a inscrit le plus, trois au total : "Il n'y a pas de tireur désigné, explique le grand Ludo. On parle entre nous. On laisse tirer celui qui le sent plus. Il y a une bonne entente entre nous. Tout le monde peut tirer".

Thierry Laurey laisse volontiers les coudées franches aux joueurs pour choisir le tireur : "Moi, je n'interviens pas. C'est le joueur qui le sent qui frappe. Il faut qu'on retrouve de la confiance, donc si les joueurs nous montrent qu'ils sont en confiance, justement c'est une bonne chose."

Piat avait marqué 13 penaltys en 1969/70

Le Racing n’avait jamais marqué autant de penaltys après treize journées, soit au tiers du championnat de Ligue 1. Il est bien parti pour battre le record absolu sur une saison : treize penaltys en 1969-1970, tous marqués par le même joueur strasbourgeois Philippe Piat.