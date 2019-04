Ligue 1 : le Racing Club de Strasbourg compte bien compliquer la tâche de Montpellier

La fin de saison approche et le Racing Club de Strasbourg a déjà rempli ses objectifs avec la Coupe de la Ligue dans la poche et un maintien en Ligue 1 assuré, mais les alsaciens ne vont pas pour autant finir le championnat en roue libre.

Strasbourg, France

L’entraîneur strasbourgeois, Thierry Laurey, tient à mettre les points sur les i avant de recevoir Montpellier à la Meinau pour la 33e journée de Ligue 1 ce samedi : "c'est un peu un fantasme de journaliste de croire que parce qu'il reste six matchs et qu'on a gagné la Coupe de la Ligue que le championnat est terminé" avant d'ajouter "aujourd'hui, les six derniers matchs servent surtout à préparer la saison prochaine".

Pour l'antépénultième match de la saison à la Meinau, les strasbourgeois, 9emes du championnat, vont se coltiner une équipe héraultaise déterminée à décrocher cette 5e place qualificative pour la Coupe d'Europe. Le MHSC, 6e, n'est qu'à trois longueurs des marseillais.

Kenny Lala suspendu

Le Racing devra composer avec une défense remaniée en raison des absences de Lamine Koné (blessé) et Kenny Lala (suspendu). Le milieu de terrain, Ibrahima Sissoko, signe son retour dans le groupe.

Ce match est à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Alsace dès 19h30. (coup d'envoi à 20h)

📢 20 joueurs ont été retenus pour #RCSAMHSC ⚔️

❌ Kenny #Lala est suspendu

🔙 Absent contre Guingamp après une accumulation de cartons jaunes, @sissoko_ibra27 réintègre le groupe :

➡️ https://t.co/KAF7ehysgCpic.twitter.com/YeogZ8evVP — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) April 19, 2019