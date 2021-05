Ligue 1 : le Racing Club de Strasbourg officialise le départ de Thierry Laurey

Sans surprise, une nouvelle ère s'ouvre au Racing Club de Strasbourg avec le départ de Thierry Laurey, que le club a officialisé ce midi. Hier soir encore, le désormais ex-coach du Racing avait laissé planer un doute en conférence de presse, après le match nul contre Lorient (1-1) qui a permis au club strasbourgeois de se maintenir en Ligue 1.

"La situation va se régler naturellement, expliquait Thierry Laurey. Je n'ai pas de nostalgie quand je quitte un club, je n'ai pas de regrets ou quoi que ce soit. Si je dois rester, je resterai, ça n'est pas un problème non plus. On va se rencontrer avec les dirigeants et on va discuter tranquillement et décider de la situation. Marc (Keller), comme moi d'ailleurs, on a annoncé depuis longtemps que tant que le maintien ne serait pas acquis, on ne discuterait pas".

Dès ce midi, le Racing a officialisé ce départ, Thierry Laurey étant en fin de contrat en juin, un contrat qui ne sera donc pas renouvelé. Il a dirigé le club pendant cinq ans, avec la clé une montée en Ligue 1 en 2017 et une victoire en Coupe de la Ligue en 2019.

L'adjoint Fabien Lefèvre quitte aussi le club

Dans ce communiqué, Marc Keller, le président du Racing, estime "qu'un cycle s’achève. Avec Thierry, nous avons vécu une très belle aventure, avec des moments forts et des périodes plus difficiles durant lesquelles le club est toujours resté soudé. Nous allons vivre une cinquième saison de suite en Ligue 1, et je remercie Thierry d’y avoir contribué. Je rends hommage à son professionnalisme et à son engagement. Nous lui souhaitons toute la réussite possible pour les nouveaux challenges qui l’attendent désormais. Le Racing remercie également Fabien Lefèvre, son fidèle adjoint, pour le travail accompli durant ces cinq années ».

Garde et Stéphan en pole position pour succéder à Laurey ?

Les dirigeants strasbourgeois se sont lancés depuis plusieurs semaines dans la quête d'un successeur à Thierry Laurey. Ils ont déjà rencontré Rémi Garde, l'ancien entraîneur de Lyon et d'Aston Villa, et coéquipier de Marc Keller au Racing dans les années 90. Son profil plaît au président strasbourgeois, mais ça n'est pas le seul.

Julien Stéphan, l'ex-entraîneur de Rennes, est également sur les tablettes. D'après son entourage, il a envie "de replonger", mais il serait également courtisé par l'Olympique Lyonnais.

Depuis plusieurs années, Marc Keller n'a jamais caché en privé qu'il appréciait le travail d'Olivier Dall'Oglio, là aussi un de ses anciens coéquipiers à Strasbourg. Mais cette piste semble s'être refroidie.

Proche à la fois de Marc Keller et de Jocelyn Gourvennec, le président de la Fédération française de football Noël Le Graët militerait pour l'arrivée de l'ancien coach de Guingamp à Strasbourg. Mais Jocelyn Gourvennec n'avait, il y a quelques temps, pas encore été contacté officiellement par le club strasbourgeois.