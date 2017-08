Ligue 1 : Le Racing club de Strasbourg retrouve l'élite après neuf ans d'absence

Le chemin de croix du Racing s'achève ce samedi avec son premier match en Ligue 1 à Lyon, neuf ans après avoir quitté l'élite du foot français et avoir été proche de la disparition. "Il faut réapprendre la Ligue 1", explique le président strasbourgeois Marc Keller.

Le dernier match du Racing en Ligue 1 c'était le 17 mai 2008 au stade Vélodrome. Les Strasbourgeois, déjà condamnés à la relégation, encaissaient une onzième défaite consécutive (4-3). La suite, vous la connaissez, une liquidation judiciaire, une relégation en CFA2, la cinquième division en 2011 et une remontée express, il a fallu 6 ans à peine pour enchaîner quatre montées et retrouver l'élite du foot français.

Le Racing entame ce samedi au Groupama Stadium à Lyon sa 58ème saison au plus haut niveau (12ème club dans ce classement, le premier étant l'OM qui débutera sa 69ème saison). Mais en 9 ans la Ligue 1 a bien changé. Lorsque le Racing est descendu en 2008, Lyon était champion de France pour la septième année consécutive, le PSG se sauvait à l'ultime journée de championnat, Neymar avait 16 ans et M'Bappé même pas 10 ans.

"Le Racing doit réapprendre la Ligue 1"

"On est très heureux de revenir "à la maison" en Ligue 1, se réjouit le président Marc Keller. Mais le Racing doit réapprendre la Ligue 1 dans un univers qui a changé, avec des différences de budget énormes, certains ont 200 et même 500 millions d'euros avec des investisseurs étrangers, nous on en a 30, mais ça reste du foot à 11 contre 11. On va se concentrer sur le maintien, je pense qu'on a les atouts pour y parvenir, même si je m'attends à une saison très difficile".

7 recrues pour l'instant

Depuis sa prise de pouvoir, le président Marc Keller a toujours usé de la même stratégie : être patient et privilégier le recrutement de joueurs en fin de contrat ou prêtés. Un procédé qui a parfaitement fonctionné dans les échelons inférieurs. Mais pour être compétitif dans l'élite, il a fallu cette fois sortir le carnet de chèque et débourser plus de 5 millions d'euros pour acquérir Da Costa, Kamara, Saadi et Martin. Les autres recrues Lala, Martinez et Corgnet étaient en fin de contrat. Le club pourrait encore se renforcer avec un défenseur et un milieu de terrain. Il reste jusqu'à la fin du mois pour faire des bonnes affaires.

Le Racing a déjà été relégué à dix reprises en Ligue 2

Pour pérenniser le Racing en Ligue 1, Marc Keller s'est fixé plusieurs priorités : agrandir et moderniser le stade de la Meinau (l'étude de faisabilité va bientôt sortir) et faire agréer le centre de formation pour sortir à nouveau des jeunes susceptibles d'évoluer au plus haut niveau. Mais il faudra d'abord assurer le maintien cette saison, une mission compliquée mais évidemment pas impossible. Attention, aucun club n'est descendu aussi souvent en Ligue 2 que le Racing, déjà 10 fois au cours de sa tumultueuse histoire.