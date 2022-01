Ligue 1 : le Racing Club de Strasbourg très amoindri face à Montpellier

Les footballeurs strasbourgeois joueront ce dimanche contre Montpellier, sans leur deux meilleurs buteurs. Ludovic Ajorque et Habib Diallo. Ils seront aussi très affaiblis en défense, avec les absences de Maxime Le Marchand, d'Alexander Djiku et peut-être de Frédéric Guilbert.

Pour cette affiche de haut de tableau face à Montpellier (5ème de Ligue 1), le Racing Club de Strasbourg (8ème) part avec des troupes réduites en nombre comme jamais cette saison. Le meilleur buteur Ludovic Ajorque est suspendu, Habib Diallo et Alexander Djiku sont toujours à la Coupe d'Afrique des Nations, Eiji Kawashima a le Covid (heureusement le gardien titulaire Matz Sels est sorti de sa période d'isolement), Maxime Le Marchand est blessé.

Il faut ajouter à cette longue liste deux points d'interrogation. Le défenseur Frédéric Guilbert est incertain (il a pris un coup à l'entraînement, l'entraîneur Julien Stéphan n'a pas voulu préciser où) et l'attaquant Moïse Sahi est probablement forfait (douleur à la cuisse).

Une petite moitié de titulaires habituels absents ?

En résumé, le Racing est privé de ses deux meilleurs buteurs, Ajorque et Diallo qui ont marqué la moitié des buts strasbourgeois en Ligue 1 (18 sur 36) et de trois défenseurs titulaires, si Guilbert venait à faire l'impasse sur ce match.

L'absence de son duo d'attaquants majeurs risque de peser lourd, même si Julien Stéphan compte bien relever le défi héraultais brillamment sans eux : "Il faudra choisir une option différente forcément, des adaptations dans l'animation offensive. On peut gérer un match différemment. On a d'autres joueurs qui ont montré des aptitudes pour marquer. Il nous manquera la moitié de nos buts, ça n'est pas neutre. Il y a deux options, soit on se plaint, soit on prend ça comme des challenges ou des défis. Et à Strasbourg, on n'a pas envie de se plaindre".

Dall'Oglio malade

En face, Montpellier arrive lancé, sans absence majeure, même si son entraîneur Olivier Dall'Oglio, malade, a raté l'entraînement de ce vendredi. Il sera testé ce samedi pour savoir s'il peut faire le déplacement en Alsace.

"C'est une équipe en grande forme, en confiance, qui reste sur six victoires consécutives, dont quatre en championnat, sans absents, sans joueurs à la CAN, résume Julien Stéphan. C'est une équipe assez atypique, capable de créer du danger, même dans des situations qui paraissent peu dangereuses, notamment de par la qualité des frappeurs de loin et sur coups de pied arrêtés. C’est un gros match et un beau défi pour nous."

Depuis le retour du Racing en Ligue 1 en 2017, les matchs contre Montpellier ont été serrés, mais les Montpelliérains ont souvent eu le dernier mot. En onze rencontres toutes compétitions confondues, les Strasbourgeois n'ont gagné qu'à une reprise, pour quatre matchs nuls et six défaites.