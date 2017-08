Ligue 1 : Le Racing Club de Strasbourg veut confirmer à Montpellier

En déplacement ce samedi à Montpellier (3ème journée de Ligue 1), le Racing entend poursuivre sur la lancée de son beau triomphe face à Lille, mais il devra se passer de deux attaquants blessés, Nuno Da Costa et Stéphane Bahoken.

Face à un adversaire Montpellier, qui pourrait boxer à peu près dans sa catégorie cette saison, le Racing espère confirmer ce samedi soir à La Mosson sa superbe prestation de dimanche dernier face à Lille (victoire 3 à 0 à la Meinau). Après deux journées de Ligue 1, les deux équipes présentent le même bilan : une victoire pour une défaite.

Avoir le même état d'esprit que face à Lille

"C'est une équipe qui a perdu ses deux meilleurs joueurs de la saison passée Boudebouz et Mounié, analyse le milieu de terrain strasbourgeois Jonas Martin, formé à Montpellier et qui retournera pour la première fois au stade de la Mosson sous d'autres couleurs. C'est une équipe qui ne fait pas trop le jeu, qui préfère prendre la profondeur. Si on est présent dans les duels comme face à Lille, on peut revenir avec un bon résultat".

Thierry Laurey rentre à la maison

L'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey connaît parfaitement le club héraultais, qui a été bouleversé par le décès fin juin de son président emblématique Loulou Nicollin. Il a joué à Montpellier, il a également commencé sa carrière d'entraîneur au MHSC, tout comme son adjoint Fabien Lefèvre et comme l'entraîneur des gardiens du Racing Jean-Yves Hours.

"Pour nous c'est toujours agréable de repartir là-bas, raconte Thierry Laurey. J'y ai quand même passé une vingtaine d'années. Je suis très content d'avoir fait mes armes d'entraîneur là-bas. Il y a beaucoup d'anciens joueurs du club qui sont à la formation. On les écoute plus facilement que les autres. Tu es vraiment imprégné de l'esprit. Il y a eu plusieurs générations intéressantes de joueurs formés là-bas, avec le respect du maillot, le respect des gens. C'était très important pour le président Nicollin que les jeunes soient éduqués en tant que joueurs, mais aussi en tant qu'hommes. Maintenant je retourne là-bas en tant qu'adversaire d'un soir, certainement pas en tant qu'ennemi".

Bahoken et Da Costa blessés

Avec le Racing, Thierry Laurey espère faire le même coup que lors de son dernier passage à Montpellier. En décembre 2015, il avait gagné 2 à 0 à la Mosson avec le Gazélec d'Ajaccio. L'entraîneur strasbourgeois devra se passer du service de ses attaquants Nuno Da Costa et Stéphane Bahoken, tous les deux blessés (adducteurs). ils sont remplacés dans le groupe des 18 joueurs convoqués par Vincent Nogueira et le jeune Kévin Zohi.

Terrier prêté jusqu'à la fin de la saison

Le Racing qui était en pourparlers depuis plusieurs jours avec le LOSC a enregistré l'arrivée d'un nouvel attaquant. Le club lillois prête Martin Terrier jusqu'à la fin de la saison. Ce jeune joueur de vingt ans a peu d'expérience. Il a disputé 11 matches et marqué un but la saison passée en Ligue 1 avec le LOSC.

A Montpellier, le milieu de terrain Ellyes Skhiri et le défenseur latéral gauche Jérôme Roussillon sont absents du groupe pour cause de blessures.

Montpellier - Racing, c'est à suivre en direct et en intégralité ce samedi soir sur France Bleu Alsace. Début de la soirée à 19h30 et coup d'envoi à 20h.