Ligue 1 : le Racing Club de Strasbourg veut passer la quatrième ce dimanche à Dijon

En s’appuyant sur sa nouvelle solidité défensive (aucun but encaissé en 2021), le Racing espère poursuivre son début d'année parfait à Dijon et s'offrir une quatrième victoire consécutive en Ligue 1. Il n’a réalisé pareil exploit qu'une seule fois depuis son retour dans l’élite, c’était en décembre 2018 et janvier 2019 (victoires face à Nice, à Toulouse, à Monaco et contre Bordeaux).

C’est largement dans les cordes des Strasbourgeois, car les Dijonnais n’ont eux gagné aucun match à domicile cette saison et ont inscrit leur dernier but au stade Gaston Gérard à la mi-octobre.

Prévenir l'excès de confiance

Mais l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey prévient, il ne faut pas faire d'excès de confiance : "Quand ça roule, tu laisses rouler, mais il faut quand même mettre quelques garde-fous pour guider le groupe et faire comprendre aux joueurs que rien ne va arriver tout seul. C'est mieux d'être en confiance, c'est une évidence. Tu essaies de jouer un peu plus, ça permet de tenter des choses. Les entraînements étaient de qualité cette semaine, c'était très intéressant. Mais l'excès de confiance peut te faire mal également, c'est le mal qui peut te guetter, si tu ne fais pas attention".

Malgré sa stérilité en attaque, le DFCO est invaincu depuis trois matchs et l'équipe est quasiment au complet pour recevoir le Racing.

Du côté strasbourgeois, le gardien belge Matz Sels, qui a repris cette semaine l'entraînement collectif, ne devrait pas rejouer en compétition avant trois semaines, dixit Thierry Laurey.