Ligue 1 : Le Racing Club de Strasbourg veut sortir de la zone rouge à Saint-Etienne

Malgré sa victoire face à Rennes, le Racing est toujours 18ème de Ligue 1. Il espère enchaîner un deuxième succès consécutif ce vendredi à Saint-Etienne, qui a changé d'entraîneur et qui est en pleine crise.

Sortir enfin de la zone rouge! C'est l'objectif affiché du Racing toujours 18ème de Ligue 1 et qui espère enchaîner une deuxième victoire consécutive ce vendredi soir à Saint-Etienne (match avancé de la 13ème journée de Ligue 1). Les Stéphanois sont eux en pleine crise malgré leur 7ème place au classement. Ils restent sur 4 matchs sans victoire en championnat et viennent de changer d'entraîneur, Julien Sablé et Jean-Louis Gasset remplacent l'Espagnol Oscar Garcia.

Enfin gagner deux matchs de suite

Le Racing n'est jamais parvenu à remporter deux rencontres de suite cette saison en championnat et pour enfin remonter au classement, il serait temps d'entamer une série de victoires. "Moi je ne me mêle pas de ce qui se passe en ce moment à Saint-Etienne, je me concentre surtout sur mon équipe, explique l'entraîneur strasbourgeois Thierry Laurey. Ca serait une bonne idée de prendre les trois points là-bas, car ça nous permettrait de passer un cap au classement. Il faut parvenir à être aussi performants à l'extérieur qu'à la maison, car je trouve qu'à domicile on fait des matchs qui se tiennent sans dire qu'on est des extraterrestres. J'aimerais qu'on arrive à transposer ça à l'extérieur".

Terrier et Da Costa de retour

Thierry Laurey a retenu 19 joueurs pour cette rencontre à Saint-Etienne. Suspendus face à Rennes, Martin Terrier et Nuno Da Costa font leur retour. Victime d’une côte fissurée, Anthony Gonçalves rejoint à l'infirmerie Dimitri Foulquier, Pablo Martinez, Abdallah N'Dour et Benjamin Corgnet.

Les supporters strasbourgeois seront en nombre limité à St Etienne. Ils sont seulement 700 et devront arriver en bus sous escorte policière. La préfecture de la Loire a pris un arrêté en ce sens.

Saint-Etienne - Racing, c'est à vivre en intégralité ce soir sur France Bleu Alsace. Coup d'envoi du match à 20h45.