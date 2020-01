Ligue 1 : le Racing espère atteindre la barre des 30 points à Metz

Strasbourg, France

"La notion de derby, ça m'a toujours gavé !" Thierry Laurey n'y va pas par quatre chemins avant le déplacement du Racing à Metz samedi. Le coach alsacien espère poursuivre l'embellie entrevue avant la trêve hivernale et cette série inédite de trois victoires consécutives en Ligue 1 cette saison.

Il sait qu'en cas de succès à Saint-Symphorien, Strasbourg (11e) compterait 13 points d'avance sur Metz (17e) mais cela ne l'intéresse pas. La perspective d'avoir 30 points dans la besace après 20 journées l'emballe beaucoup plus. "Ce serait un très bon bilan" ajoute-t-il.

Il devra tout de même composer avec de nombreux absents : les défenseurs Mohamed Simakan et Antony Caci, le milieu Sanjin Prcic et les attaquants Lebo Mothiba et Nuno Da Costa.

Un groupe de 18 joueurs retenus par Thierry Laurey :

Matz Sels, Bingourou Kamara – Abdallah Ndour, Lamine Koné , Stefan Mitrović, Lionel Carole ou Moataz Zemzemi, Alexander Djiku, Kenny Lala, Ismaïl Aaneba – Jérémy Grimm, Benjamin Corgnet, Jeanricner Bellegarde, Ibrahima Sissoko, Youssouf Fofana, Adrien Thomasson, Adrien Lebeau – Kévin Zohi, Ludovic Ajorque.

Ce match est à vivre en direct sur France Bleu Alsace dès 19h30. Coup d'envoi de la rencontre à 20h.