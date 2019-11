DIRECT - Ligue 1 : le Racing reçoit Lyon à La Meinau - suivez votre match en direct 1-0

RCSA vs OL

Strasbourg, France

Le Racing accueille Lyon à La Meinau pour la 15e journée de Ligue 1. Le Racing qui reste sur deux victoires consécutives, une première cette saison en Ligue 1. Thierry Laurey sent que son équipe est en forme et il espère surfer sur cette bonne dynamique face à l'OL. L'Olympique Lyonnais qui occupe un classement indigne de son rang, 9ème après 14 journées et qui a connu un début de saison mouvementé. Depuis son retour en Ligue 1, le Racing n'a pas perdu face à l'Olympique Lyonnais à la Meinau, espérons que l'histoire se répète.

Strasbourg démarre le match en plaçant une bonne pression sur Lyon, en étant réactif à la fois en défense et sur les situations de contre. Des efforts récompensés par une ouverture du score logique des strasbourgeois à la 21e minute.

Les grands moments de la rencontre

- 21e minute : Et sur un excellent une-deux Fofana ouvre le score !!! 1-0

- Coup d'envoi à 17h30

Prochain match du Racing : face à Brest dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1, mardi 03 décembre à 19h00, début de votre avant-match à 18h30.