Ligue 1 : le RC Lens déconseille à ses supporters de faire le déplacement à Marseille ce dimanche

Le RC Lens déconseille à ses sections de supporters de faire le déplacement pour le match des Sang et or contre Marseille ce dimanche pour la 8ème journée de Ligue 1. Une décision prise en raison de conditions de sécurité "non garanties".