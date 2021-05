Ligue 1 : Le RC Lens, la très bonne surprise de la saison

De retour dans l'élite, les Sang et Or sont toujours en course pour une qualification européenne.

Les Girondins préparent la réception du RC Lens ce dimanche (21h). Des Sang et Or qui sont la très bonne surprise de la saison en L1. Au point d'être à deux journées de la fin de la saison toujours en course pour une qualification européenne. Ils sont 5e ex-aequo avec l'OM et comptent un point d'avance sur Rennes. Les trois équipes se battent depuis plusieurs semaines pour ce dernier ticket pour la Ligue Europa.

Si pour les Marseillais et Bretons, c'est normal. Pour les Lensois, c'est une très belle surprise. Pour rappel, les Sang et Or sont promus en Ligue 1 après cinq ans de purgatoire à l'étage inférieure. C'est dire l'énorme saison qu'ils réalisent sous les ordres de Franck Haise. En plus, c'est l'une des équipes les plus agréables à voir jouer. Une équipe athlétique portée vers l'avant. Les Lensois ne viennent donc pas du tout en Gironde pour prendre un bon bol lors de ce pont de l'Ascension comme de nombreux français.

Pour les Bordelais, il faudra montrer tout autre chose qu'au match aller. C'était en septembre dernier et il s'agissait du premier vrai non-match des Girondins de la saison. Ils avaient été dominés dans les très grandes largeurs par les Sang et Or (1-2). Mangés dans tous les secteurs du jeu, ils auraient dû repartir avec une grosse valise du Nord. Des Bordelais qui avaient aussi fini à dix. De toute manière, les Girondins n'ont plus le choix, comme face à Rennes il y a deux semaines. Ils doivent à tout prix prendre des points dans la course au maintien.