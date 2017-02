Ligue 1 : Le retour des Stéphanois à Nice salué par les supporters du Gym

Pour la première fois depuis Novembre 2013, les supporters de l'AS Saint-Étienne vont retrouver le parcage visiteur de l'Allianz Riviera mercredi soir. Régulièrement interdits de déplacements, les supporters du Gym accueillent bien la nouvelle. Les autorités seront vigilantes.

Les images ont choqués. Des sièges qui volent depuis la tribune "visiteur" vers les spectateurs niçois. Un partisan de l'ASSE qui se retrouve dans le vide pour échapper à la police. De violents incidents qui ont entraîné l'évacuation des supporters stéphanois par les forces de l'ordre avant le coup d'envoi.

Ce 24 novembre 2013, 200 sièges furent arrachés (pour une facture de 25.000 euros !) et huit spectateurs niçois blessés. Quelques mois plus tard la justice condamnera six ultras stéphanois et un niçois à des peines d'amende et de travaux d'intérêt général assortis d'interdiction de stade.

La balle est dans le camp des supporters

Depuis ces incidents, les supporters de Saint-Étienne étaient interdits de déplacement à l'Allianz Riviera. Et à l'inverse, les amoureux du Gym ne pouvaient supporter leur équipe au stade Geoffroy Guichard (ce qui était encore le cas en novembre dernier). Mais la Préfecture des Alpes-Maritimes a décide de lâcher du lest.

" Un déplacement encadré est autorisé. " - François-Xavier Lauch, Directeur de cabinet du Préfet des Alpes-Maritimes.

Les Stéphanois vont pouvoir se rendre à Nice ce mercredi soir pour soutenir les leurs. Un déplacement encadré et limité à 300 personnes qui sera placé sous haute surveillance policière.

François-Xavier Lauch : "Revenons aux fondamentaux du foot avec des supporters de chaque camp."

Bientôt le tour des Niçois ?

La décision d'autoriser à nouveau les supporters des Verts à l'Allianz Riviera réjouit les supporters de l'OGC Nice. Les fans des aiglons sont eux aussi confrontés à de nombreuses interdictions de déplacements par les autorités françaises. Irréprochables depuis plusieurs mois (y compris lors des matches du Gym en coupe d'Europe), les supporters niçois espèrent qu'ils auront eux aussi leur chance.

Car ces dernières saisons, l'OGC Nice a joué sans ses supporters à Bastia, Marseille, Saint-Etienne et Metz notamment. Des décisions contestées par les groupes d'ultras niçois et dénoncées par le club. Avec cette avancée, les Niçois comptent bien ne plus avoir d'interdiction de se déplacer pour soutenir l'équipe de Balotelli.

Greg, club de supporters Populaire Sud : "On se réjouit de cette décision".