Ligue 1 : le retour du derby Stade Brestois - FC Lorient dans l'élite

C'est un choc de bas de tableau, entre deux clubs qui jouent le maintien. Brest est 16ème et Lorient 14ème. Une victoire et deux défaites chacun pour l'instant. Mais les Brestois montent en puissance avec leur premier succès le week-end dernier, tandis que les Lorientais calent après deux revers de rang.

C'est la deuxième saison dans l'élite pour le Stade Brestois. En face, le FCL est promu. Mais en ce début de saison, les Ty-Zefs et les Merlus n'ont pas les même priorités.

C'est un derby, un match important, même si malheureusement le stade ne sera pas plein - Olivier Dall'Oglio

L'attaque à Brest, la défense pour Lorient

Au Stade Brestois, la sérénité en défense retrouvée, c'est maintenant sur le front de l'attaque qu'Olivier Dall'Oglio veut voir son équipe progresser. A Dijon par exemple, dimanche dernier, les Brestois ont attendu les dernières secondes du match pour faire le break, en marquant un deuxième but (2-0). "On a des grosses occasions, on doit se mettre à l'abri avant. Finaliser nos actions reste un objectif majeur" explique l’entraîneur brestois.

Le FC Lorient, qui reste sur deux défaites consécutives (Lens et Saint-Étienne), cherche lui plutôt à resserrer les rangs pour encaisser moins de buts. "On a pris six buts en trois matchs, c'est trop. Tout le monde doit prendre conscience de ça et être concerné" lance Christophe Pelissier, le coach lorientais, qui attend une réaction de ses joueurs après la défaite à domicile contre Lens (3-2).

Un derby qui a de la saveur

Et ce derby a un goût de retrouvailles. La dernière fois que le Stade Brestois et le FC Lorient se sont affrontés en Ligue 1, c'était il y a 7 ans, en mars 2013. Cette saison, les Ty-Zefs et les Merlus sont destinés à lutter pour le maintien. Brest vit sa deuxième année de suite dans l'élite, et Lorient est promu.

Ce derby a pris de la saveur ces dernières saisons, au fil des confrontations en Ligue 2. Les deux clubs, qui jouaient la montée, nous ont offert des matchs spectaculaires, avec beaucoup de buts. Les Brest-Lorient, ces dernières saisons en Ligue 2, c'était en moyenne 4 buts par match.

Les Ultras de retour à Le Blé

Ce dimanche après-midi, le stade Francis Le Blé accueillera seulement 5 000 spectateurs et il n'y aura aucun supporter lorientais, en raison des règles sanitaires. En revanche, les Ultras de Brest seront de retour, pour donner de la voix en tribune Kemper.

Et tout le décorum d'un derby breton sera là : 2 500 Gwenn ha du offerts aux spectateurs, un bagad et le Bro gozh chanté avant le coup d'envoi.