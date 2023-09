Ligue 1 : le réveil des attaquants du Stade Brestois, en panne d'efficacité, est espéré à Reims

Les attaquants du Stade Brestois vont-ils (enfin) débloquer leur compteur ? C'est l'un des enjeux du déplacement des Ty Zefs à Reims ce dimanche pour la 5e journée de Ligue 1. Si les Brestois ont réussi leur début de championnat avec deux victoires, un nul et une défaite lors des quatre premiers matchs, ils ne le doivent pas forcément, comptablement, à leurs attaquants (Satriano, Mounié, Le Douaron, Camblan). Si le milieu offensif Del Castillo s'est illustré (trois buts, dont deux pénalties), tous comme les défenseurs Lala et Brassier (un but chacun), aucun des purs attaquants n'a marqué le moindre but depuis le début de la saison.

"Aucun attaquant n'a marqué et on a sept points ! Quand ils vont commencer à marquer, tu imagines..."

"C'est génial ! Aucun attaquant n'a marqué, et on a sept points ! Quand ils vont commencer à marquer, tu imagines..." ironise à ce sujet Eric Roy. Plus sérieux, ensuite, l'entraîneur brestois tient à dédramatiser cet état de fait. "Jérémy Le Douaron est, pour l'heure, le deuxième joueur des grands championnats européens à avoir généré le plus de situations de but. C'est positif car, ce qui est dérangeant quand tu es entraîneur, c'est quand ton équipe n'arrive pas à générer des situations et des occasions".

S'il n'évolue pas à la pointe de l'attaque finistérienne, au contraire de Satriano et Mounié, Jérémy Le Douaron est aussi l'un des symboles de cette attaque brestoise muette. Car, fort de ses 10 buts et trois passes décisives l'an passé, l'excentré gauche s'est affirmé la saison dernière comme meilleur buteur du club, en même temps qu'il s'est offert le statut d'attaquant crédible aux yeux de toute la Ligue 1, lui qui est issu des rangs amateurs après un parcours singulier. Ce qui a valu au Stade Brestois d'être sollicité par le FC Lorient en fin de mercato estival pour une somme rondelette, sans que le club finistérien soit vendeur.

Le Douaron, l'un des symboles de cette attaque en panne

Mais, il n'en fait pas mystère. Non, à titre personnel, il ne réalise pas le début de saison escompté. "Bien sûr que non, car il n'y a pas les statistiques qui vont avec" avoue JLD, qui assure que sa confiance n'est pas entamée. "J'ai pas mal d'occasions depuis le début de saison. Dans le contenu, mes matchs sont bons. Il ne manque plus que ce but" livre celui qui a sans doute toujours en mémoire, après un corner, ce coup de tête dévié miraculeusement sur son poteau par le défenseur Clauss, lors de la défaite de Brest à Marseille lors de la 3e journée.

"Vraiment, seul le dernier geste manque pour le moment"

Mais le Costarmoricain ne s'est-il pas mis, quand même, une pression particulière au regard de ses statistiques de l'an passé ? "Franchement ? Pas du tout ! Priorité à l'équipe, d'abord. Ensuite, personnellement, j'ai fait une bonne préparation. J'ai les jambes, je me sens bien physiquement, je fais des différences. Vraiment, seul le dernier geste manque pour le moment". Dans sa position d'excentré, un poste qu'il a apprivoisé désormais, en ayant aussi beaucoup de liberté pour rentrer dans l'axe, Jérémy Le Douaron concède s'être fixé "de faire mieux" que l'an passé : et donc au moins 10 buts minimum cette saison en championnat.

Le Douaron et Satriano ont marqué en amical

Au retour de la coupure internationale, l'entraîneur Eric Roy espère bien désormais voir ses attaquants briller. "C'est sûr qu'on leur demande, maintenant, d'être plus opportuniste et réaliste. Quand ils vont commencer à marquer, ça va forcément nous soulager. Mais, je ne crois pas qu'ils cogitent. Dans la triangulaire effectuée en amical contre Guingamp et Concarneau durant la trêve, Jérémy a marqué, Martín a mis un doublé. C'est encourageant. Même si c'est en amical, ce qui compte pour un attaquant est de mettre le ballon au fond. De voir les filets trembler et d'avoir cette image. Et de sentir être capable à tout moment de le faire, et de le refaire".

Cela serait bienvenu pour des Brestois qui n'ont jamais gagné à Reims en Ligue 1 de leur histoire, avec trois nuls et deux défaites jusque là. Et qui, après deux matchs sans marquer à Marseille et contre Rennes, n'ont plus enchaîné trois rencontres consécutives sans marquer ni gagner depuis décembre 2019.