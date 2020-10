Ligue 1 : le sauveur de Lille s'appelle Yilmaz

58e minute de jeu, hier soir, à Nice : Luiz Araujo lance l'attaquant turc en profondeur, un contrôle de l'extérieur du pied, puis une reprise de volée dans la lucarne, le numéro 17 lillois sauve les meubles dans une soirée difficile pour le LOSC. Avec ses appels incessants dans le dos des défenses, Burak Yilmaz est l'atout numéro des dogues en attaque, bien alimenté en ballons par Ikoné, Bamba, Araujo ou encore son compatriote Yazici. Sa rage de vaincre et son sens du combat en ont également fait l'un des chouchous des supporters lillois.

On attendait David, Yilmaz répond présent

Recruté 30 millions d'euros, le canadien David peine toujours à faire ses preuves, et c'est là que Burak Yilmaz intervient. Après avoir conclu le festival à Strasbourg, lancé le derby face à Lens, et offert un point à Nice, il est sans aucun doute l'homme de ce début de saison. L'attaquant vient d'inscrire quatre buts sur les quatre derniers matchs de Ligue 1. L'entraineur lillois, Christophe Galtier l'a évoqué en conférence de presse : "C'est un réel buteur, il est souvent très bien placé et très froid devant le but. A moi de réussir à le gérer car même s'il est bien physiquement, il faut faire attention à l'enchainement des matchs". Sorti à 10 minutes de la fin, Burak Yilmaz a montré quelques signes de mécontentement, rien de grave, juste une preuve de plus de son âme de compétiteur et de sa volonté de réussir à Lille.