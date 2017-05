Ligue 1, le SC Bastia peut-il encore rêver de maintien ?

La fin de saison est toute proche. Il reste encore deux rencontres (peut-être trois) au Sporting Club de Bastia pour réussir l’exploit. Mais les bastiais n’ont plus leur destin en main en cette fin de championnat très disputée.

Au sortir d’une lourde défaite concédée contre le PSG sur la pelouse du parc des princes (5-0), le Sporting Club de Bastia reste évidemment et malheureusement lanterne rouge du championnat. La 36e journée a été difficile pour les bleus. Elle n’a guère épargnée non plus ses concurrents directs dans la course au maintien. Nancy est tombé à domicile contre Monaco le leader (0-3), Dijon n’a pas résisté à Guingamp (4-0), Lorient a été accroché par Angers (1-1). Seul Caen a tiré son épingle du jeu au cours de cette soirée, l’emportant à Toulouse (1-0).

Deux finales pour Bastia

Bon dernier, il n’y a plus de place aux calculs pour le SCB. Il lui faut réaliser le carton plein, loin de Furiani et de ses supporters, contre deux adversaires aux objectifs opposés. Prochaine étape : Lorient. Longtemps lanterne rouge, le groupe breton a repris des couleurs en cette fin de parcours pour se hisser à la 17e place au classement avec 35 points. Première finale pour les bastiais dimanche 14 mai, sur terrain neutre et sans public. Les conditions ne sont pas idéales mais il faudra faire abstraction du contexte pour franchir victorieusement ce premier cap. Sans quoi, les carottes seront définitivement cuites pour des bastiais à qui l’on promet depuis de longues semaines un retour en ligue 2.

Le Sporting n’aura donc pas le choix. Une victoire lui permettrait de revenir plus sérieusement dans la lutte, car dans le même temps, Dijon (18e) recevra Nancy (19e).

La 37e et avant dernière journée de compétition sera très certainement la plus importante de la saison. Elle prolongera les rêves ou les brisera. Elle sera, en tout cas, la plus favorable sur le papier. Car pour la « der », les affiches proposeront souvent des oppositions « extrêmes » entre prétendants au maintien et prétendants à l’Europe.

Bastia se déplacera ainsi à Marseille, Lorient recevra Bordeaux, Dijon se rendra à Toulouse, Nancy accueillera St-Etienne, et enfin Caen terminera à Paris.