Ligue 1 : Le SCO d'Angers, une équipe en constante progression

Les Angevins continue de surprendre son monde, saison après saison, depuis leur remontée en Ligue 1 il y a six ans. Une vraie prouesse pour un club qui n'avait pourtant plus connu l'élite du football français depuis 21 ans. Mais cette équipe s'est construite petite à petite. Au point de légitimement s'installer cette saison dans la première partie de tableau du championnat, juste devant les Girondins pour l'instant.

Pourtant depuis quelques mois, le SCO a connu quelques soubresauts notamment en dehors des terrains avec des changements de président ou des affaires extra-sportives à gérer. Mais le capitaine du bateau, l'indéboulonnable Stéphane Moulin, tient toujours fermement la barre et continue de faire quelques miracles avec ses joueurs comme le prouve leurs victoires récentes face à l'OM et Lille.

Ce n'est plus seulement une équipe défensive. Si cela reste l'ADN du club, avec au passage le recrutement de l'excellent Paul Bernardoni l'été dernier, ancien de la maison girondine, le SCO ce n'est plus que la dalle angevine. Ces joueurs morts de fin et très physiques. Non, aujourd'hui, les Angevins proposent aussi du jeu et du spectacle notamment à domicile. A l'extérieur, ça reste en revanche très costaud. A part deux fausses notes à Paris et Monaco, les joueurs de Stéphane Moulin prennent peu de buts.

En tout cas, les Girondins pourront compter sur Hatem Ben Arfa. Il a fait son retour à l'entraînement collectif cette semaine après sa blessure à la cuisse au début du mois. Il sera dans le groupe ce dimanche.