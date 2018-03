Caen, France

Une seule victoire des Caennais en quinze précédents.....

Lyon ne fait pas partie des déplacements préférés du SM Caen. Il faut remonter au 11 février 2012 pour voir un succès caennais (2-1), le seul depuis 1989 et la remontée des Gones en Ligue 1.

Le changement de Stade n'y fait rien. C'est la troisième fois que les footballeurs Caennais se rendent au Parc OL, le bilan est de deux défaites avec six buts encaissés pour un seul marqué.

...mais Lyon gâche à la maison cette saison

Des quatre équipes de tête, l'Olympique Lyonnais est celle qui abandonne le plus de points devant ses supporters. Les Lyonnais ont marqué 22 pts de moins à la maison que les Parisiens, impériaux au Parc (45 pts en 15 journées) et 15 de moins que les Monégasques.

Plus d'une fois sur deux, l'équipe adverse est repartie de Lyon avec au moins un point (cinq nuls et deux défaites en 13 journées). Parmi les équipes de deuxième partie de tableau, Lille (1-2), Dijon (3-3), St Etienne (1-1) et Angers (1-1) ont ainsi montré la voie à suivre aux caennais.

Du changement par rapport à la Coupe

Si Nabil Fékir est toujours absent, l'OL récupère Mariano Diaz (16 buts). Le co-meilleur buteur lyonnais (16 buts) avait manqué le quart de finale à d'Ornano.

Sur le onze de départ aligné ce dimanche par Bruno Genesio, seuls cinq joueurs devraient avoir vécu la défaite à Caen (1-0).

Côté Caennais, Ivan Santini (suspendu) et Baïssama Sankoh (douleur à la cuisse) manqueront la revanche offerte par le championnat. Rémy Vercoutre, qui avait cédé sa place lors de ce match, gardera les buts caennais face à son club de cœur.

Caen sur la route qui mène Lyon à Marseille

Engagé dans une course-poursuite pour reprendre au moins la troisième place qualificative pour le tour préliminaire de Ligue des Champions, l'OL se déplacera la journée suivante au Stade Vélodrome. Autant dire que les Gones comptent bien empocher les trois points cet après-midi et ne voient pas d'autres options.

"Dimanche _contre Caen, on devra prendre les trois points afin de rester dans la course au podium avant d'aller à Marseille_, en fin de semaine prochaine, pour un match déterminant", a ainsi expliqué l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio.

Suivez la rencontre en direct sur France Bleu et n'hésitez pas à nous poser vos question via #AlloMalherbe