Caen, France

Si la qualité de la pelouse de d'Ornano n'est pas loin d'être relégable au classement de la LFP (17e devant Amiens, Montpellier et Strasbourg), elle porte en revanche chance au SM Caen.

Depuis le début de saison, les footballeurs caennais ont décroché 7 victoires et empoché 24 points en 15 journées jouées à la maison. C'est un point de plus que sur l'ensemble de la saison passée alors qu'il leur reste encore à disputer quatre rencontres en championnat et une alléchante demi-finale de Coupe de France contre le PSG.

Là où il s'enfonçait sous les hués du public la saison passée (six défaites de rang pour clore la saison et le moins bon bilan à domicile de la Ligue 1), le SM Caen a su cette année battre ses adversaires directs pour le maintien (Amiens, Troyes, Dijon, Metz et Strasbourg) et su arracher des points contre des candidats à l'Europe (victoire contre Nantes, nul contre Nice et Rennes).

Caen reste sur une série de quatre matchs sans la moindre défaite à d'Ornano, Coupe comprise et son gardien n'a plus encaissé le moindre but depuis 239 minutes à la maison.

Le SM Caen peut espérer égaler son meilleur bilan à domicile depuis sa remontée en Ligue 1. Il a été acquis lors de la saison 2015-2016 ( 30 points et 9 victoires) mais il faudra faire avec un calendrier très compliqué.

Les footballeurs caennais vont accueillir deux fois le PSG (En Coupe et en championnat), son dauphin Monaco, le candidat à l'Europe Montpellier et le premier non-relégable Toulouse qui lutte pour sa survie....