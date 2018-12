Ligue 1 - Le SM Caen doit redevenir le patron à d'Ornano

Le SM Caen reçoit Nîmes ce mercredi à 19h lors de la 16eme journée de Ligue 1. Les footballeurs caennais veulent bonifier le point pris à Angers devant leur public et signer un succès qui les fuit depuis trois matchs à d'Ornano

Caen, France

Le SM Caen reçoit Nîmes, l'une des quatre équipes de Ligue 1 les plus à l'aise à l'extérieur lors de la 16eme journée de Ligue 1. Les footballeurs caennais vont devoir retrouver une efficacité qui les fuit à domicile depuis plusieurs mois.

Entamée la saison passée, la série est vertigineuse : le stade Malherbe de Caen n'a gagné qu'un seul match de championnat sur les onze derniers joués à la maison .

A d'Ornano, le SM Caen reste sur deux défaites consécutives et n'a grappillé que sept points sur les vingt-et-un mis en jeu.

Cette trajectoire de résultats à la maison est celle d'un relégable : cinq des neuf dernières équipes à descendre en Ligue 2 faisaient parties des trois équipes les plus fragiles à la maison.

Principale difficulté : les footballeurs caennais ne frappent plus en premier et ont même du mal à marquer devant leur public. Ils n'ont inscris que deux buts sur les quatre dernières journées à d'Ornano : un dans les arrêts de jeu pour réduire le score (Rennes) et l'autre sur penalty (Amiens).

Les hommes de Fabien Mercadal vont devoir retrouver leur pouvoir de percussion qui enchantait d'Ornano en début de saison et qui leur a permis de bousculer Nice, Lyon et Montpellier, trois des sept meilleurs équipes du championnat.

Marquer, créer du jeu tout en se méfiant des capacités de contre des Nîmois... C'est ce satané équilibre à trouver entre sécurité défensive et efficacité offensive que recherche le Stade Malherbe de Caen depuis plusieurs semaines maintenant.

Le groupe caennais : Brice Samba (g), Erwin Zelazny (g) - Frédéric Guilbert, Yoël Armougom, Jonathan Gradit, Adama Mbengue, Paul Baysse, Alexander Djiku - Ismaël Diomandé, Fayçal Fajr, Prince Oniangué, Jessy Deminguet, Baissama Sankoh - Saïf-Eddine Khaoui, Yacine Bammou, Malik Tchokounté, Enzo Crivelli, Evens Joseph, Claudio Beauvue.