Ligue 1 - Le SM Caen enregistre le retour de Damien Da Silva pour affronter St Etienne

Pour recevoir St Etienne ce samedi lors de la 2e journée de Ligue 1, le SM Caen reconduit le même groupe que celui battu à Montpellier la semaine passée (0-1) à une exception près : le défenseur Damien Da Silva, de retour de suspension, remplace Florian Le Joncour, victime d'une béquille.

Le SM Caen a communiqué via son site officiel le groupe de 18 joueurs retenu pour affronter St Etienne au Stade D'Ornano. Patrice Garande n'effectue qu'un seul changement avec le retour de suspension de son défenseur central Damien Da Silva. Il remplace Florian Le Joncour, touché par une béquille cette semaine à l'entraînement.

Diomandé, Dabo, Voisin et Nkololo avec la réserve

Le milieu de terrain Ismaël Diomandé, de retour de suspension, ne fait pas partie du groupe publié. Il devrait jouer avec l'équipe réserve une rencontre de préparation face à Dinan-Léhon (N3) samedi (17 heures) à Carpiquet. Son également convoqué pour ce match le défenseur Mouhamadou Dabo et les milieux de terrain Valentin Voisin et Jordan Nkololo (de retour de blessure). Matthieu Dreyer, le 3e gardien, souffre d'un doigt retourné et ne jouera pas à Carpiquet

Le groupe Caennais : Rémy Vercoutre (G), Brice Samba (G) - Frédéric Guilbert, Romain Genevois, Alexander Djiku, Damien Da Silva, Emmanuel Imorou, Vincent Bessat - Durel Avounou, Adama Mbengue, Jonathan Delaplace, Jordan Leborgne, Stef Peeters, Julien Féret (C) - Ivan Santini, Ronny Rodelin, Hervé Bazile, Christian Kouakou.