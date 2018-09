St Etienne et le SM Caen ne sont séparés qu'à la différence de buts au coup d'envoi

Caen, France

Le Stade Malherbe de Caen se déplace ce samedi soir à Saint Etienne lors de la 6e journée de Ligue 1. Au coup d'envoi, les deux formations ne sont séparés qu'à la différence de buts et possèdent de nombreux points en commun... et quelques divergences statistiques.

Saint Etienne et le SM Caen n'ont perdu qu'un seul match...

... contre le même adversaire (le Paris-Saint-Germain) et au même endroit (Parc des Princes. Seul le score diffère (0-3 pour les Caennais, 0-4 pour les Stéphanois).

Les deux formations ont accumulé les matchs nuls (trois en cinq journées) et ont joué plus de matchs à l'extérieur (3) qu'à domicile (2) jusqu'à ce soir.

... Mais la dynamique caennaise est meilleure

... D'abord dans les résultats. Il s'en est fallu d'une poignée de minutes pour voir les Normands faire chuter Lyon à dix contre onze quand les Stéphanois n'ont plus gagné depuis la première journée (face à Guingamp).

Dans le potentiel offensif ensuite. Avec déjà quatre buteurs différents (Bammou, Crivelli, Beauvue et Oniangué), le Stade Malherbe de Caen ne dépend plus comme la saison passée d'un duo d'attaquant (Santini-Rodelin) mais d'une palette de joueurs offensifs plus étendue.

Les attaquants stéphanois, aphones les trois derniers matchs, cherchent encore la bonne carburation et n'ont marqué que trois buts soit le plus faible total avec Guingamp et Reims.

St Etienne attend le SM Caen pour décoller

Jean Louis Gasset, l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne espère un scénario identique à celui de la saison passée. "J'espère que cela va être le match référence pour nous. On a tout intérêt que ce soit le match du déclic. L'année dernière, ça l'avait été. Fin janvier, on avait fait notre première victoire petitement contre ce même Caen et après on avait enchaîné. Donc après j'espère que l'Histoire va se répéter."

Le groupe du SM Caen

Le défenseur Alexander Djiku et le milieu de terrain Baïssama sont suspendus. L'attaquant Enzo Crivelli est lui absent en raison d'une contracture. Ils seront remplacés numériquement par deux latéraux gauches (Emmanuel Imorou et Yoël Armougom) et un milieu défensif (Ismaël Diomandé).

Les 18 : Brice Samba, Erwin Zelazny - Frédéric Guilbert, Paul Baysse, Romain Genevois, Adama Mbengue, Yoël Armougom, Emmanuel Imorou - Jessy Deminguet, Stef Peeters, Fayçal Fajr, Saïf-Eddine Khaoui, Ismaël Diomandé, Prince Oniangué - Claudio Beauvue, Yacine Bammou, Malik Tchocounté et Casimir Ninga.